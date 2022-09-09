Україна та Польща створять спільний хабу для ремонту військової техніки

Україна та Польща домовилися про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки та проведення військових навчань з німецькими, голландськими та українськими партнерами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками переговорів із президентом України та Латвії у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розмовляли сьогодні про організацію спеціального хабу, який служив би для ремонту військової техніки та для навчань із нашими німецькими, голландськими та українськими партнерами. Будуватимемо такий хаб, де польські фірми також ремонтуватимуть військову техніку, будуть на цьому заробляти – так, щоб всі були у цій співпраці, відповідно, доцільні", – заявив Моравецький.