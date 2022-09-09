Борг на 5 мільярдів: "Укрексімбанк" подав заяву про банкрутство компанії Бахматюка

Державний "Укрексімбанк" подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива", пов’язаного з Олегом Бахматюком.

Господарський суд Рівненської області прийняв 12 липня прийняв заяву держбанку до розгляду, повідомляє Finbalance.

Держбанк просить суд визнати його кредиторські вимоги до підприємства на 5,08 млрд грн (з яких 3,96 млрд грн – четверта черга, а 1,12 млрд грн – шоста черга).

Згідно з судовими матеріалами, боржниками за відповідними кредитними договорами є у тому числі ПрАТ "Райз-Максимко" і ПрАТ "Компанія "Райз".

У червні Північний апеляційний госпсуд в рамках справи про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" підтвердив вимоги кредиторів до компанії на загальну суму майже на 30 млрд грн, у тому числі:

компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед" – на 18,75 млрд грн (4 черга);

"Укрексімбанку" – на 3,1 млрд грн (забезпечені заставою);

"Ощадбанку" – на 1,75 млрд грн (з яких 1,5 млрд грн – забезпечені заставою);

"СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС" (США) – 2,06 млрд грн (4 черга);

Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів – 1,67 млрд грн (4 черга);

"Альфа-Банку" – 156,7 млн грн (4 черга);

Avonex Limited – 299 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінгарант" – 334 млн грн (з них 318,5 млн грн – 4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум фінанси" – 276,1 млн грн (4 черга);

ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива" – 611,3 млн грн (4 черга).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива" до січня 2020 року був вказаний Олег Бахматюк. Наразі власниками компанії вказано 10 юросіб, в тоумі числі "Управлінське товариство "УЛФ" Бахматюка.

Торік "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" виставляли на продаж права кредитної вимоги до групи "Райз" (на суму відповідно 3,63 млрд грн і 4,35 млрд грн), але тоді покупців не знайшлося (стартова ціна на лоти відповідала оцінці держбанків щодо суми заборгованості).