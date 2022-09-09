Єврокомісія закликала країни ЄС збільшити імпорт електроенергії з України

Європейська Комісія заохочує країни ЄС скористатися можливістю для збільшення обсягів торгівлі з Україною у сфері постачання електроенергії, оскільки це відповідає інтересам як України, так і Європейського Союзу.

Про це заявила профільна єврокомісарка Кадрі Сімсон на пресконференції за підсумками надзвичайної ради міністрів ЄС з питань енергетики, передає Укрінформ.

"Ми маємо продовжувати підтримувати наших українських друзів шляхом збільшення обсягів торгівлі електроенергією з ними. Це є взаємовигідним – дозволить Україні отримувати прибуток та надасть Євросоюзу доступ до додаткового джерела доступної електроенергії", – сказала Сімсон.

"Я закликала міністрів наростити торгівлю електроенергією з Україною. Як ми говорили сьогодні, прийшов час, щоб доповнити наші заходи із підготовки (до кризи – ред.) заходами зі зниження цінового тиску, з метою найкращого використання прибутку, що виникає на ринку, із користю для наших громадян", – додала вона.

Єврокомісарка нагадала про п’ять пропозицій Єврокомісії, що були представлені на розгляд європейських урядовців з метою подолання енергетичної кризи та для проходження зимового періоду.

Серед них, зокрема, заходи економії енергії та обов’язкові заходи із зменшення її споживання під час проходження пікових навантажень, ринкові інструменти із балансування надприбутків енергетичних компаній та втрат споживачів енергії за умови надвисоких цін на енергетичному ринку, диверсифікація постачання енергоресурсів на європейський ринок, встановлення граничних цін на закупівлю російських енергоресурсів, зокрема, газу, а також подальший розвиток спільної платформи ЄС для скоординованої закупівлі газу та зменшення його ціни.