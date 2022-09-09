Латвія та Польща не бачать причин для зняття санкцій із російських олігархів

Латвія не бачить жодного аргумента на користь зняття санкцій з певних російських олігархів, а натомість виступає за розширення переліку підсанкційних осіб, які впливають на керівництво РФ.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на спільному з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Щодо зняття санкцій із певних російських олігархів, то ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більше осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних осіб. Це наша позиція", – сказав Левітс.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі зауважив, що незалежно від того, "хто як оцінює різні слова європейських лідерів, а не всі вони є такими однозначними, як наші", жоден санкційний пакет не був би ухвалений без згоди всіх 27 держав-членів ЄС.

"Отже, у всіх цих випадках була згода Угорщини також", – зазначив Моравецький.

Він додав, що не має інформації, що ці санкції були погоджені попри сумніви з боку Угорщини.

"Наша позиція однозначна: ми маємо бути якнайрішучішими в процесі запровадження санкцій. Але щоб вони працювали, необхідна підтримка всіх 27 держав. І ми її весь час мали і маємо", – резюмував глава польського уряду.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на джерела повідомив, що Будапешт погрожує завадити продовженню деяких санкцій ЄС проти РФ, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

За словами співрозмовників журналіста, Угорщина вимагає скасування персональних санкцій проти олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Будапешт хоче вилучити їх зі списку. На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Згодом європейські ЗМІ повідомили, що Угорщина тимчасово відмовилася від своєї вимоги скасувати санкції ЄС проти цих російських олігархів.