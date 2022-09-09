У Києві почали тестувати оплату проїзду в наземному транспорті банківськими картками

Систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками у наземному транспорті Києва вже тестують.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує пресслужба столичної адміністрації.

"Система проходить останні випробування у закритому режимі. У жовтні скористатись оплатою картою зможуть усі пасажири муніципального транспорту. Валідатори отримали всі необхідні налаштування, а АСОП було інтегровано з банківською системою", – пообіцяв Оленич.

Для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити право на проїзд при перевірці, достатньо буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було знайти та ідентифікувати в системі. Або ж показати списання у будь-якому банківському додатку.

В КМДА уточнили, що сервіс дозволить оплачувати проїзд і карткою киянина. Її вже адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично будуть перевіряти чи прив’язана до картки киянина пільга. Якщо ні – шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки.

Крім того, як і раніше працюватиме оплата через міський застосунок "Київ Цифровий". У застосунку, як і раніше, можна буде поповнювати транспортні карти, купувати проїзні та разові QR-квитки.