Мінфін не бачив розрахунків для втілення ідеї Офісу президента про зниження податків

Міністерство фінансів не має інформації про розрахунки, які лягли у анонсовану Офісом президента податкову реформу, яка передбачає зниження податків.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram із посиланням на відповідь Мінфіну на свій запит.

"Міністерство фінансів розглянуло Ваше депутатське звернення… стосовно концепції податкової реформи по моделі "10-10-10", анонсованої Офісом президента України, і повідомляє, що відповідний законопроект Міністерством фінансів не розробляється", – йдеться у документів.

Мінфін також зауважує, що "станом на сьогодні відповідні законодавчі ініціативи щодо податкової реформи "10-10-10", анонсованої Офісом президента України, на розгляд до Міністерства фінансів не надходили".

Водночас у міністерстві наголошують, що будь-які зміни до податкового законодавства, в тому числі зниження податків, можуть бути здійснені "лише після проведення всебічних економічних розрахунків та за умови винайдення відповідних компенсаторів".

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".