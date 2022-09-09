У "Дії" з’явилася можливість подати заявку на усиновлення

Стало можливим подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі не тільки офлайн, а й онлайн на порталі "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики

Зазначається, що онлайн-послуга "Усиновлення: реєстрація кандидатом" на порталі надає можливість у будь-який час доби подати заяву та зручно завантажити всі необхідні документи.

"Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап – заявку на консультацію щодо усиновлення в "Дії" – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок – запускаємо на порталі "Дія" подачу заявок для кандидатів в усиновлювачі. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У "Дії" цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії", – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:

зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі "Дія";

оберіть послугу у списку, а саме "Усиновлення: реєстрація кандидатом";

заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дітей, яких хотіли би усиновити: стать, вік тощо;

дочекайтеся отримання даних з реєстрів – до 15 хвилин;

продовжіть заповнювати заяву – завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;

підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.

Послуга є безкоштовною. Подання заявки займає не більше 30 хвилин. Після опрацювання заявки служба у справах дітей перевірить житлові умови заявника та, якщо усе відповідає вимогам до усиновителя, направить на навчання і подальшу реєстрацію кандидата в усиновлювачі.