"Нафтогаз" почав новий арбітраж проти "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром" (РФ).

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", місцем проведення арбітражу стане Цюрих (Швейцарія).

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", – прокоментував голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, раніше Вітренко заявляв, що "Нафтогаз" може подати новий позов проти "Газпрому" в арбітраж, оскільки російський монополіст недоплачує за контрактом на транзит газу через Україну.

Він зазначав, що умови транзитного контракту з "Газпромом" передбачають термін 45 днів на досудове врегулювання суперечок між сторонами, який збіг у липні. Після цього сторони отримують право звернутися у арбітраж.

Він також зазначав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом на організацію транзиту газу тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

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У травні Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.