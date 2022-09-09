Рада ЄС затвердила виділення 5 мільярдів євро для України

Рада ЄС схвалила пропозицію Європейської комісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро із загальної суми 8 млрд євро, які планувалося надати до кінця року.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів Чехії, яка наразі головує в ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", – йдеться у повідомленні чеського Мінфіну.

Коментуючи це рішення, очільник міністерства Збінек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі 5 млрд євро піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні, такої як офіси, школи чи лікарні".

За його словами, на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань він "наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про поділ цієї суми на кредити і гранти".

Як повідомлялося, 7 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення виділити Україні наступний транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.