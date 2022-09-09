Нацбанк призупинив ліцензії трьох кредитних спілок

Національний банк України тимчасово зупинив ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг трьом кредитним спілкам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, заходи впливу застосовані до:

КС "Ажіо" (ЄДРПОУ 21482339);

КС "Заставний дім" (ЄДРПОУ 44288203);

КС "Едельвейс" (ЄДРПОУ 33009885).

Кредитні спілки не надали інформацію та копії документів на вимогу Національного банку, що перешкоджали регулятору здійснювати належний нагляд за діяльністю кредитних спілок у частині:

оцінки їх фінансового стану;

дотримання вимог щодо платоспроможності та нормативів достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій;

дотримання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Зазначені кредитні спілки зобов’язані усунути порушення до 16 вересня 2022 року.

Такі рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 вересня 2022 року.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 12 вересня 2022 року.

Після зупинення ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами зупинених ліцензій. Зупинення ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.