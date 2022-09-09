ЄЦБ перевірить готовність банків єврозони до наслідків спровокованої Росією енергетичної кризи

Європейський центральний банк (ЄЦБ) хоче переконатися в готовності банків до потенційного зростання числа корпоративних дефолтів та виникнення проблем із ліквідністю в енергокомпаній на тлі різкого скорочення постачання газу з Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

За словами джерел, ще минулого місяця ЄЦБ направив банкам повідомлення з проханням проаналізувати можливі наслідки припинення постачання газу до Європи для їхнього бізнесу. Регулятор чекає на відповіді від фінінститутів до середини вересня, після чого планує до кінця місяця обговорити отриману інформацію з керівниками банків, зазначають джерела.

ЄЦБ очікує, що банки створять достатні резерви на можливі втрати з позик, проаналізувавши, які з їхніх клієнтів найбільш схильні до ризиків газової кризи, а також прорахувавши потенційні наслідки для компаній, яких ця ситуація не стосується безпосередньо. Банкам також слід показати, що вони проводять внутрішні стрес-тести й регулярно переглядають економічні припущення.

Однією з проблемних ділянок для фінінститутів є ринок торгівлі енергетичними деривативами, хоча тут активна лише невелика кількість банків, кажуть джерела.

За їхніми словами, ЄЦБ вимагає від фінінститутів продемонструвати, яким чином результати проведеного аналізу позначаться на їхній загальній стратегії.

Як зазначає Bloomberg, очікуване зростання втрат банків ставить під сумнів їхні дивідендні виплати.

Голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа раніше заявляв, що ЄЦБ просить банки переглянути рівні достатності капіталу з урахуванням "досить консервативних та несприятливих макроекономічних сценаріїв".