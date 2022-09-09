Єврокомісія закликала країни ЄС переглянути оцінку раніше виданих росіянам віз

Європейська Комісія рекомендує державам ЄС знову провести оцінку визнання віз, уже виданих росіянам.

Про це заявила член ЄК у внутрішніх справах Ільва Йохансон на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні дійсні менш ніж мільйон віз, виданих росіянам. Але зараз із новим візовим режимом щодо Росії є сенс переглянути питання про те, чи варто продовжувати визнавати вже видані візи", – сказала Йохансон.

"Це не просто нагода для країн-членів, це рекомендація", – додала вона.

Йохансон зазначила, що пізніше 9 вересня ЄК опублікує посібник з дій в умовах нового візового режиму з Росією. За словами Йохансон, візу буде простіше отримати журналістам, а також із гуманітарних причин та сімейних обставин.

"Щодо решти, хто прибуває з несуттєвих причин, нам потрібно буде проводити ретельнішу оцінку, яка займе час, цей процес буде більш затратним. Щодо видачі таких віз нам слід бути набагато суворішими", – сказала вона.

Декілька днів тому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наявність шенгенської візи не є для росіян гарантією на в'їзд до країн Євросоюзу.

"Міністри домовилися, що держави будуть використовувати національні можливості, щоб тримати під контролем потік людей, що перетинають кордони. Факт наявності візи не означає право на в'їзд до країни. Зрозуміло, це необхідна умова, але навіть якщо візу видали, може так статися, що вам відмовлять", – сказав Боррель на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої та безпекової політики.

Раніше 9 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".