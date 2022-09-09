МАГАТЕ вимагатиме від Росії звільнити окуповані ядерні об’єкти в Україні, – Reuters

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) може закликати Росію припинити будь-які дії на захоплених ядерних об’єктах України.

Про це повідомляє Reuters за посиланням на проєкт резолюції, який планується розглянути наступного тижня на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

За даними джерел агентства, проєкт документа підготували представники Польщі та Канади, його текст уже поширено серед 35 країн, що входять до Ради керуючих МАГАТЕ. Він є продовженням резолюції, прийнятої на екстреному засіданні у березні, проти якої виступили лише Росія та Китай.

Співрозмовники агентства зазначають, що як і у березні, метою документа є тиск на Росію з метою спонукати її припинити окупацію Запорізької АЕС, яка створює ризики аварії.

У проєкті заяви, з яким ознайомилося Reuters, йдеться, що правління МАГАТЕ "висловлює жаль з приводу постійних насильницьких дій Російської Федерації проти ядерних об’єктів в Україні, включаючи постійну присутність російських військ і персоналу "Росатома" на Запорізькій атомній електростанції".

За словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно внесений на щоквартальну зустріч Ради МАГАТЕ наступного тижня. Потім його обговорять і проголосують.

Кілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання у документі схожі на березневу резолюцію, яка "висловлює жаль" з приводу окупації частини України Росією, він, ймовірно, буде легко прийнятий, і вони очікують незначних змін у формулюваннях.

У тексті також міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії щодо Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні, щоб компетентні органи відновили повний контроль над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

У тексті також зазначається, що рада підтримує нещодавній заклик голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про необхідність створення "зони ядерної безпеки" довкола Запорізької АЕС.

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Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.