Мінінфраструктури запровадило автоматичну видачу міжнародних дозволів на вантажні перевезення

Міністерство інфраструктури запровадило автоматичну видачу дозволів ЄКМТ (Європейської комісії міністрів транспорту), що дозволяють здійснювати багаторазові міжнародні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Автоматизували видачу найдефіцитніших та найціннішх документів на ринку перевезень – дозволів ЄКМТ, що дозволяють здійснювати багаторазові міжнародні перевезення. Щороку видача ліцензій виливалася у довгі черги на морозі, перевізникам доводилося заповнювати документи вручну, і як наслідок, багато хто не встигав і зазнавав збитків від простою. І, звичайно ж, на ринку працювало багато посередників (куди ж без них!), які пропонували "вирішити" питання швидко. Це вже історія", – написав Найєм.

Він зазначив, що більше жодних паперових листів-повідомлень для участі в конкурсі не буде. Міністерство інфраструктури України автоматизує процес, тому подавати документи тепер треба буде виключно в електронному вигляді через систему "ШЛЯХ" "Укртрансбезпека".

"Наразі система проходить тестовий режим. Усі анкети заповнені в пробний період будуть автоматично видалені системою перед початком офіційної процедури конкурсу. Для участі в конкурсі перевізникам необхідно подати електронні анкети на 2023 рік з 1 до 31 жовтня 2022 року. Редагувати заявки можна буде лише до моменту передачі на розгляд конкурсної комісії", – додав Найєм.