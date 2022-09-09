Інфляція прискорилася у серпні до 23,8%, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року прискорилося до 1,1% після росту на 0,7% у липні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 19,5%.

В річному вимірі інфляція у серпні прискорилась до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.

Базова інфляція у серпні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 2,1%, з початку року вона прискорилася до 15,1%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 6,4-2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої. Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,7%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 2,0%, зокрема, взуття – на 2,1%, одяг – на 1,9%.

Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5% після липневої девальвації курсу гривні Держстат пояснює підвищенням цін на плити на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%. Водночас на 3,9% подешевшали паливо та мастила.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у липні 2022 року сповільнилось до 0,7% після росту на 3,1% у червні, на 2,7% у травні, на 3,1% у квітні, на 4,5% у березні, 1,6% в лютому та 1,3% у січні. В річному вимірі інфляція у липні прискорилась до 22,2%.

Національний банк у липні суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.