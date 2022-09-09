Виробництво металопродукції впало з початку року на 66%, – "Укрметалургпром"

Українські металургійні підприємства у січні-серпні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 65,67% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,48 млн тонн.

Про це йдеться в даних об'єднання "Укрметалургпром".

Зокрема, за вісім місяців 2022 року вироблено:

чавуну 5,15 млн тонн (35,6% відносно січня-липня 2021 року),

сталі 5,19 млн тонн (35,5%),

прокату 4,48 млн тонн (34,4%).

За 2021 рік було вироблено 21,16 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,37 млн тонн сталі (103,6%), 19,08 млн тонн прокату (103,5%).