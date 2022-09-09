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газ (7466) зерно (1679) Путін (908) Туреччина (1024) Ердоган (97) зернові (1093)

Ердоган хоче отримати знижку на російський газ після заяв на підтримку Путіна

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путин,эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з Владіміром Путіним на полях саміту ШОС у Самарканді планує обговорити ціни на російський газ.

Про це він заявив у розмові з журналістами, які супроводжували його у триденній поїздці країнами Балканського регіону, повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

"Майбутня зима буде непростою для Європи. Холодні місяці (для європейців) пов'язані з проблемами, а фінансові витрати будуть високі", – сказав Ердоган.

Водночас він зауважив, що Росія не запроваджувала жодних обмежень на постачання газу до Туреччини, висловивши при цьому сподівання, що позиція Путіна "щодо тарифів на газ для Туреччини виявиться позитивною".

"Наша мета – максимально вигідні ціни для населення", – зазначив Ердоган.

За його словами, проблем із газом Туреччина на сьогоднішній день не має.

Водночас Ердоган повідомив, під час майбутньої зустрічі попросить Путіна розпочати постачання російської агропродукції "зерновим коридором".

"Якщо почнеться постачання зерна і з Росії, то буде створено оптимальну систему розподілу та постачання вантажів, у тому числі до країн Африки", – вважає турецький лідер.

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Як повідомлялося, напередодні Ердоган підтримав тезу Путіна про те, що українське зерно після розблокування портів експортується не до найбідніших країн, а до Європи, попри те, що український уряд вже спростував цю тезу.

"Путін правий у тому, що поставки "зерновим коридором" здійснюються не в найбідніші країни. Постачання йде у розвинені держави. Анкара сподівається та виступає за те, щоб експорт агропродукції розпочався і з Росії. Це питання я обговорю з Путіним у Самарканді", – сказав Ердоган.

Перед цим Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Вот гида хитрожопая. Нам предлагает смириться с окупацией, а само не хочет смириться даже с ценами на газ
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09.09.2022 15:09
+4
да він просто юзає путіна як хоче. Байрактари та Kirpi воюють, зерно вивозиться, Карабах звільняється, туристи їздять гроші привозять, аєс будується, газ постачається. Для Туреччини лише профіт. І це все лише за словесну підтримку путіна. Ердоган користується позицією путіна на свою користь на 100 відсотків. Зараз ще хоче російським зерном торгувати, та й газом теж. І це все за красиві слова для путіна, щоб той не відчував себе ізгоєм. Так тільки турки вміють )
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09.09.2022 17:04
+2
Політики й так,в переважній більшості-лайнолюди.А напередодні виборів топросто лайно на вентиляторі.
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09.09.2022 16:43
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Вот гида хитрожопая. Нам предлагает смириться с окупацией, а само не хочет смириться даже с ценами на газ
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09.09.2022 15:09 Відповісти
Політики й так,в переважній більшості-лайнолюди.А напередодні виборів топросто лайно на вентиляторі.
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09.09.2022 16:43 Відповісти
да він просто юзає путіна як хоче. Байрактари та Kirpi воюють, зерно вивозиться, Карабах звільняється, туристи їздять гроші привозять, аєс будується, газ постачається. Для Туреччини лише профіт. І це все лише за словесну підтримку путіна. Ердоган користується позицією путіна на свою користь на 100 відсотків. Зараз ще хоче російським зерном торгувати, та й газом теж. І це все за красиві слова для путіна, щоб той не відчував себе ізгоєм. Так тільки турки вміють )
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09.09.2022 17:04 Відповісти
эрдоган снимает с этой войны по полной - миллионы если не миллиарды на байрактарах от Украины, скидку на газ от россии. и только больные на голову славяне хренячат друг друга на потеху османам. путин пуйло т.к. начал это он
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09.09.2022 17:34 Відповісти
Эрдоган спасает экономику своей страны, а там жопа (с экономикой) и это наверное потому, что но президент (внезапно) Турции. А вот больной на голову ты, если называешь кацапов славянами и если ты считаешь, что вина только на ***** лежит, там вся страна больная. Ну а миллиарды на Байрактарах отдельно порадовали ))))))) Де вас таких недалёких набирают на работу, на какой свалке?
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09.09.2022 18:20 Відповісти
Чем думал в сфере экономики, то и наступает. Наш найвЯличайшай утырок тому пример на счёт полномасштабной войны.
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09.09.2022 20:53 Відповісти
Это кто славяне? Отбросы человечества которых в паспортах всего 100 лет тому назад стали записывать "русский"? Да вы, батенька, ***....тый от рождения видать.
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09.09.2022 20:55 Відповісти
а яка ***** різниця куди експортується українське зерно ?
може він на наше зерно ще й свою ціну ставить ?
капець
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09.09.2022 22:16 Відповісти
авжеж, це ж турки - торгаші від природи
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10.09.2022 11:07 Відповісти
Эрдоган и Турция войдут в учебники мировой истории, как шлюхи!!!
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09.09.2022 23:08 Відповісти
За таке Турція нам не бронемашини повина постачати а свої САУ вони в них класні!!!!!!
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10.09.2022 12:29 Відповісти
 
 