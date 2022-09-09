Ердоган хоче отримати знижку на російський газ після заяв на підтримку Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з Владіміром Путіним на полях саміту ШОС у Самарканді планує обговорити ціни на російський газ.

Про це він заявив у розмові з журналістами, які супроводжували його у триденній поїздці країнами Балканського регіону, повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

"Майбутня зима буде непростою для Європи. Холодні місяці (для європейців) пов'язані з проблемами, а фінансові витрати будуть високі", – сказав Ердоган.

Водночас він зауважив, що Росія не запроваджувала жодних обмежень на постачання газу до Туреччини, висловивши при цьому сподівання, що позиція Путіна "щодо тарифів на газ для Туреччини виявиться позитивною".

"Наша мета – максимально вигідні ціни для населення", – зазначив Ердоган.

За його словами, проблем із газом Туреччина на сьогоднішній день не має.

Водночас Ердоган повідомив, під час майбутньої зустрічі попросить Путіна розпочати постачання російської агропродукції "зерновим коридором".

"Якщо почнеться постачання зерна і з Росії, то буде створено оптимальну систему розподілу та постачання вантажів, у тому числі до країн Африки", – вважає турецький лідер.

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Як повідомлялося, напередодні Ердоган підтримав тезу Путіна про те, що українське зерно після розблокування портів експортується не до найбідніших країн, а до Європи, попри те, що український уряд вже спростував цю тезу.

"Путін правий у тому, що поставки "зерновим коридором" здійснюються не в найбідніші країни. Постачання йде у розвинені держави. Анкара сподівається та виступає за те, щоб експорт агропродукції розпочався і з Росії. Це питання я обговорю з Путіним у Самарканді", – сказав Ердоган.

Перед цим Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".