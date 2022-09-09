Зеленський підписав закон про право власності на ще не збудоване житло
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5091 на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президент 8 вересня.
Верховна Рада прийняла цей закон 15 серпня.
Згідно з пояснювальною запискою, документ має врегулювати особливості, пов’язані з цивільним оборотом об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання ним чинності.
Для цього пропонується:
- визначити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав;
- встановити особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджуються;
- передбачити особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта;
- запровадити механізм державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості тощо.
На думку авторів законопроєкту, серед яких голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, прийняття закону дозволить "створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво.
Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що ціла низки положень законопроєкту не відповідає нормам Конституції та законів України.
"Крім того, окремі положення законопроекту сформульовано не з урахуванням положень Конституції та законів України, зокрема щодо взаємоузгодження з ними, а з урахуванням вимог практики, що склалася у сфері купівлі-продажу об'єктів чи майбутніх об'єктів нерухомості, яка в тому числі базувалася на нехтуванні фізичними та юридичними особами існуючих законодавчих положень", – наголошують юристи Ради.
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И кто заплатит за то что если застройщик не выполнит своих обязательств?- бюджет?- тот же народ только отдали бедным ,которых кинула власть потому, что ни один такой кидок не проходит без крышевания (депутатов,судей,прокуроров,МВД) а взяли еще в беднее с пенсий,больниц,образования.
НЕ проще ли сделать,как в цивилизованных странах когда клиент не платит 100% предоплаты , а платит по этапно за выпонненые работы, например : получили отвод зели-получите, сделали фундамент-получите , стены, крышу и так далее. Но надо же сюда бюджет на деребан пристроить, а потом говорят что Украина самая беднаая страна, только =у провласног батальона Монако денег столько, что они могли б пол Европы скупить .
За даними ЗМІ, чоловік Олени Шуляк - Олександр Шуляк, а також її брат - Олексій Заремба, попри загальну мобілізацію та заборону на виїзд з України для чоловіків призовного віку, виїхали з країни на початку березня. Вони перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Краковець" 9 березня, при цьому не задекларували матеріальні цінності, що мали при собі: 1,3 млн доларів США готівкою, колекцію ікон та коштовні годинники.
Ще один спосіб розвести гоїв