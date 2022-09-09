Зеленський підписав закон про право власності на ще не збудоване житло

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5091 на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президент 8 вересня.

Верховна Рада прийняла цей закон 15 серпня.

Згідно з пояснювальною запискою, документ має врегулювати особливості, пов’язані з цивільним оборотом об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання ним чинності.

Для цього пропонується:

визначити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав;

встановити особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджуються;

передбачити особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта;

запровадити механізм державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості тощо.

На думку авторів законопроєкту, серед яких голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, прийняття закону дозволить "створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що ціла низки положень законопроєкту не відповідає нормам Конституції та законів України.

"Крім того, окремі положення законопроекту сформульовано не з урахуванням положень Конституції та законів України, зокрема щодо взаємоузгодження з ними, а з урахуванням вимог практики, що склалася у сфері купівлі-продажу об'єктів чи майбутніх об'єктів нерухомості, яка в тому числі базувалася на нехтуванні фізичними та юридичними особами існуючих законодавчих положень", – наголошують юристи Ради.