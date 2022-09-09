Суд передав на потреби розвідки арештовані у справі ексміністра агрополітики $5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд передав на потреби Головного управління розвідки Міноборони $5 млн, які були арештовані в межах розслідування кримінального провадження щодо ексміністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

Зазначається, що колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобов’язала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави.

У САП нагадали, що колишній очільник міністерства підозрюється у заволодінні коштів Аграрного фонду України, які були виділені на закупівлю цукру-піску.

Як повідомлялося, ексміністра аграрної політики часів Януковича Миколу Присяжнюка підозрюють у заволодінні коштами Аграрного фонду на суму майже 540 млн грн. Він з весни 2014 року перебуває в розшуку.