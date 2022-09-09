Новий голова запропонував перейменувати Фонд держмайна

Новий голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умєров запропонував перейменувати відомство у Суверенний фонд, який керуватиме державними активами.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виконуватимемо функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити Агентство з управління державними активами, щоб ми бачили, що стратегічні активи будуть у фонді, будуть управлятися ним", – сказав Умєров.

Він також зазначив, що приватизація держмайна триватиме і Фонд хотів би стати "хорошим контрибутором уряду з точки зору доходів".

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.

Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.