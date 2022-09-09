Фрідман пропонує Україні $1 мільярд в обмін на скасування санкцій проти нього, – WSJ

Російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа-банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.



Зазначається, що пропозиція Фрідмана – далеко не єдина такого роду. Багато внесених до чорних списків російських підприємців, а також цілі банки та компанії таємно пропонують владі на Заході схожі угоди, стверджує видання.



Сам Фрідман заперечує, що робив таку пропозицію, але у Великій Британії на інформацію WSJ відреагували.



"Велика Британія не потурає ухиленню від санкцій", – заявили в МЗС країни.



Сотні російських бізнесменів та олігархів потрапили під західні санкції ще у березні, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за фінансову чи політичну підтримку Володимира Путіна.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".