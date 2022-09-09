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Новини Фінанси
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санкції (3445) Альфа-банк (291) Михайло Фрідман (115)

Фрідман пропонує Україні $1 мільярд в обмін на скасування санкцій проти нього, – WSJ

Новини БізнесЦензор Фінанси

фридман,фрідман

Російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа-банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. 

Зазначається, що пропозиція Фрідмана – далеко не єдина такого роду. Багато внесених до чорних списків російських підприємців, а також цілі банки та компанії таємно пропонують владі на Заході схожі угоди, стверджує видання.

Сам Фрідман заперечує, що робив таку пропозицію, але у Великій Британії на інформацію WSJ відреагували.

"Велика Британія не потурає ухиленню від санкцій", – заявили в МЗС країни.

Сотні російських бізнесменів та олігархів потрапили під західні санкції ще у березні, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за фінансову чи політичну підтримку Володимира Путіна.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Ермак с Арахамией готовы принять столь лестное предложение. Вот только как быть с разрушенными городами и убитыми людьми?
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09.09.2022 14:17
+3
Гроші отримає не Україна, а приватний банк на свій розвиток! Де в цьому привід для зняття санкцій?
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09.09.2022 14:48
+3
Дуже мало.
Мінімум 100 мільярдів хай дає.
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09.09.2022 16:30
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09.09.2022 14:06 Відповісти
Можливо, що Зелю і Завгоспа приватна пропозиція від Фрідмана вже влаштувала)
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09.09.2022 22:12 Відповісти
А поторговаться, хотя бы для самого ритуала?
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12.09.2022 14:18 Відповісти
Ермак с Арахамией готовы принять столь лестное предложение. Вот только как быть с разрушенными городами и убитыми людьми?
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09.09.2022 14:17 Відповісти
"Ермак с Арахамией готовы принять столь лестное предложение."
Ви, напевно, не зрозуміли про що йдется мова - йому треба, щоб Сполучене Королівство зняло з нього санкції, а не Єрмак. Себто, навіть, якщо той дядя й перекаже всі свої гроші Єрмаку, зняття UK санкцій із себе він все оно не побачить як і власні вуха.
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09.09.2022 15:23 Відповісти
так ара підтвердить шо фрідман лічно врятував 100500 біженців
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09.09.2022 19:56 Відповісти
"так ара підтвердить"
Але хто ж йому повірить?
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10.09.2022 00:44 Відповісти
Гроші отримає не Україна, а приватний банк на свій розвиток! Де в цьому привід для зняття санкцій?
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09.09.2022 14:48 Відповісти
Тищенку або Арахамії хай на карту скине, вони порішають))))
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09.09.2022 14:57 Відповісти
Могу свою дать) Пусть кидает
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09.09.2022 16:04 Відповісти
Швидше просто кинуть)
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09.09.2022 22:14 Відповісти
Хламідія за 400 лямів порішає
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09.09.2022 15:15 Відповісти
Дуже мало.
Мінімум 100 мільярдів хай дає.
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09.09.2022 16:30 Відповісти
➕➖ 14000000000 ➖1000000000 =13 000000000 Дебет - cлева, Кредит - справа.=13 000000000 Дебет
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10.09.2022 10:48 Відповісти
краще закрути собі в трубочку і всав в задній прохід
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09.09.2022 17:28 Відповісти
Хламідія вже почав строчити нового листа?
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09.09.2022 17:31 Відповісти
єрмак приймає у всіх валютах, а Агрохімія зайнявся епістолярним жанром, бо пише листи лордам. Індус просрав (не програв) і надії розтанули. Ну як так, Ромчику можна а ми кудой. Тудой !!
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09.09.2022 18:39 Відповісти
Як вони казали. Нам потрібна вся Україна. На х#я нам мільярд, відібрати все.
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09.09.2022 20:14 Відповісти
Русский бизнесмен переведет деньги на счет в банке который ему же и принадлежит, что бы третья сторона сняла санкции? Еврей он и в Африке жид, даже если африканец.
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09.09.2022 21:15 Відповісти
а Ви думаєте арахаміабіз,ян просто так закидав щоб хняти санкції з Абрамовича
як що цей пропонує 1 ярд баксів....
а він проти Абрамовича мілко пливає
то скільки ж Абрамович обіцяа арахамії???????????????
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09.09.2022 21:25 Відповісти
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09.09.2022 21:58 Відповісти
Навіть трішки схожі)
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09.09.2022 22:16 Відповісти
почему то никто не доганяет что Садовой с сильной прожыдью
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10.09.2022 11:02 Відповісти
Ви не праві.Воно не з прожид'ю а чистокровнообрізаний.І це секрет Полішенеля)))
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18.09.2022 13:53 Відповісти
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09.09.2022 21:59 Відповісти
Аукціон з продажу душ Зе гнід розпочався, хто більше ?
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09.09.2022 22:02 Відповісти
"ха-ха" 3 раза...)
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09.09.2022 22:31 Відповісти
Украина и так конфискует у Путинских миллиардов сотни миллиардов долларов! Украина жопу подтирает этими предложениями коррупционными. Украина сама заберет у них все!
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09.09.2022 23:09 Відповісти
Хламідія та дерьмак так не вважає.
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18.09.2022 13:54 Відповісти
Голову ***** пусть принесет.
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10.09.2022 01:11 Відповісти
дaвид apaxaмія-абрамович шукає чесного фрідмана без шкідливих привичок для створення крéпкої сім'ї..
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10.09.2022 03:15 Відповісти
на х...й
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10.09.2022 11:00 Відповісти
Всі,хто родився і жив у Львові є патріотами України.Причина проста - якщо таке місто як Львів є українським - значить українці чогось варті.Фрідман родився у Львові,на Коперніка,десь поблизу палацу Потоцьких.Вчився в школі вище Головпочтампу,і це вже не забувається,не лікується і тут вже ностальгія до кінця життя...І чоловік готовий пожертвувати лярд за можливість сюди у Львів приїзджати,я його розумію...
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10.09.2022 12:01 Відповісти
Що ви "несете"???побійтесь бога чи єгови чи чорта чи людей!!!
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18.09.2022 13:56 Відповісти
Токсина Хламідія і дерьмак тут теж хочуть гешефт зробити.Вони би так і Україну продали.
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18.09.2022 13:50 Відповісти
 
 