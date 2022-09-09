Нацбанк оштрафував фінкомпанію "Інвеструм" за ненадання інформації

Національний банк оштрафував ТОВ "Фінансова компанія "Інвеструм" за ненадання інформації.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, зазначається, що Нацбанк виявив з боку компанії факт порушення вимоги закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", який передбачає зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу НБУ відповідну інформацію та копії документів.

За неподання інформації Нацбанк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 закону.

"У зв’язку з виявленим фактом неподання інформації Національному банку на запит та з метою забезпечення дотримання ТОВ "ФК "Інвеструм" вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ про захист прав споживачів фінансових послуг, до компанії застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу за перше встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 1 700 грн", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили згідно з постановою уповноваженої посадової особи НБУ про накладення штрафної санкції за порушення закону від 9 вересня 2022 року.