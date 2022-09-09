Збитки підприємств Луганщини внаслідок війни перевищили 6 мільярдів, – ОВА

Луганська обласна військова адміністрація продовжує збір оперативної інформації щодо шкоди та збитків, завданих підприємствам регіону внаслідок агресії РФ. Наразі нарахували понад 6 млрд грн, і сума зростає щодня.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, уже опрацьовані дані від 450 надавачів інформації.

"За попередніми розрахунками, загальна сума завданих збитків внаслідок збройної агресії РФ на сьогодні становить 6,1 мільярда гривень. Йдеться виключно про знищені або пошкоджені Росією активи підприємств", – зазначив Гайдай.

Він уточнив, що цифра не враховує втрати, які виникли через відсутність можливості вести бізнес упродовж 2022 року та заробляти.

"І ця сума, неодмінно, зростатиме, бо щодня ми отримуємо нову та перевіряємо інформацію, що надійшла раніше, займаємося оцінкою збитків", – наголосив голова Луганщини.

Узагальнена ОВА інформація направляється Мінекономіки, а також буде врахована при підготовці аналітичного звіту відповідно до постанови Кабміну від 20 березня 2022 року № 326.

Як повідомлялося, збитки від агресії Росії зросли за минулий тиждень на $1 млрд.