Росія задумалась над запровадженням візового режиму з Україною (оновлено)

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко повідомив, що наразі розглядається питання про запровадження візового режиму для громадян України, проте конкретного рішення ще не ухвалили.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає "Комерсант".

"Ми це питання обговорюємо із різними відомствами. Тут потрібно брати до уваги весь набір факторів, зокрема гуманітарний. Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть залишити країну чи зону бойових дій та вирушити до Росії. Для них тоді отримання віз стало б дуже складним процесом, особливо в нинішній ситуації, коли ми навіть посольства не маємо в Києві", – сказав Руденко.



Він уточнив, що рішення щодо того, чи будуть заходи на візовий режим з боку України дзеркальними, поки що не прийнято. За його словами, питання запровадження віз для українців розглядатиметься, "виходячи з наших власних інтересів".

Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова після цієї заяви спростувала наміри російської сторони запровадити візовий режим для громадян України.

"Звернули увагу на повідомлення, що з'явилися в ряді інформагентств, з посиланням на МЗС Росії про нібито підготовку введення російською стороною віз для українських громадян. Це в корені неправильно, вводить в оману щодо реального настрою російської сторони", – йдеться у коментарі Захарової на сайті МЗС РФ.

"Конкретна реакція російської сторони наразі опрацьовується. Однак при ухваленні рішення ми не маємо наміру діяти дзеркально", – додала Захарова.

За її словами, при ухваленні рішення про реакцію Москва виходитиме, насамперед, з інтересів Росії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим. Воно вступило в силу 1 липня.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.