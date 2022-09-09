Playboy закриється в Україні після 17 років існування

Українська версія журналу Playboy припинить своє існування з 1 січня 2023 року.

Про це повідомив співвласник офісу в Україні Олександр Шевченко у Facebook.

За його словами, відповідне рішення ухвалив центральний офіс американської Playboy Enterprises. Шевченко уточнив, що "причину ніхто не пояснив".

"Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Всі фінзобовʼязання з нашого боку виконані на 100%", – заявив він.

Також Шевченко зазначив, що Playboy Україна після повномасштабного вторгнення РФ завозив до нашої країни гуманітарну допомогу, але робив це без участі інших офісів, зокрема американського.

У березні 2022 року Playboy Україна випустила спецвипуск про війну. Усі кошти від номера перерахували на потреби ЗСУ. Шевченко не виключає, що рішення центрального офісу може бути повʼязані саме з цим.

Видання Playboу заснував Хʼю Гефнер у 1953 році. Українську версію журналу запустили у 2005 році. До 2021 року журнал видався російською мовою, потмі перейшов на українську.