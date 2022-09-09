Українська IT-компанія Creatio відкрила офіс у Варшаві

Українська продуктова компанія Creatio (входить у Terrasoft) відкрила новий офіс у польській Варшаві.

Про це повідомила засновниця та СЕО компанії Катерина Костарєва, передає ain.ua.

Офіс розрахований на 100 співробітників та вже працює, а також активно наймає працівників.

Creatio – постачальник єдиної платформи для автоматизації процесів та CRM за допомогою no-code-технологій Creatio. Її інструменти дозволяють створювати будь-які інтерфейси без обмежень і без жодного рядка коду, швидко компонувати функціональність із готових модулів і шаблонів, а також автоматизувати усі необхідні підприємствам бізнес-процеси.

Creatio працює в 110 країнах світу та має 7 офісів, один з яких знаходиться в Україні. В компанії працює близько 700 людей. Серед клієнтів в Україні Multiplex, "Укртелеком", "ОТП Банк", Intertop, Ajax Systems, "Датагруп" та інші.