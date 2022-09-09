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Щонайменше 10 країн Євросоюзу проти обмеження цін на російський газ, – FT

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ес,газ

Щонайменше 10 країн Євросоюзу виступають проти ідеї запровадити "стелю" цін на російський газ, побоюючись, що РФ тоді повністю припинить його постачання.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників влади Євросоюзу.

За їх словами, серед країн, які заперечують пропозицію глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн схвалити "стелю" цін на російський газовий імпорт, присутні Італія, Польща та Греція.

Неназваний представник ЄС додав, що усі бояться "ефекту доміно" у разі припинення постачання газу з РФ через сильну економічну взаємопов'язаність країн ЄС.

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Через це, пише видання, пропозицію про "стелю" цін на газ, ймовірно, лише коротко обговорять у п'ятницю на позачерговій Раді ЄС з питань енергетики.

У ЄС заявляли, що запровадження ліміту цін на газ РФ вимагатиме згоди всіх 27 країн-членів Євросоюзу, оскільки такий захід фактично є санкціями з боку ЄС. Однак для ухвалення пропозиції щодо обмеження цін на газ від будь-яких постачальників буде достатньо лише більшості голосів.

Нагадаємо, у п'ятницю міністри енергетики країн ЄС обговорять способи стримування цін на енергоносії, які зросли, оскільки Росія припинила більшу частину постачання газу до Європи у відповідь на санкції ЄС через вторгнення в Україну.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ссууть тварюки! Шкода залишатися без баблішка, омитого кров'ю українців!
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09.09.2022 12:20 Відповісти
Тут має вступити в гру США, країни члени НАТО, які купують в РФ газ і нафту, фінансують потенційного ворога, або мають покинути альянс, або мають ввести спец мита, які обмежать фінансові надходження потенційного ворога.
Бо одні хитро жопі, члени НАТО хочуть продовжити купувати газ і нафту в РФ фінансуючи озброєння потенційного ворога, а потім випадку агресії усі мають захищати також цих п#дарів...
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09.09.2022 13:28 Відповісти
пів року пройшло , а ЗЕдебіли із міністерства інфраструктури тільки розчехлились, мабуть хотіли отримати відкат від поляків!! Відкрити авіасполучення через Ужгород не вистачає розуму.
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09.09.2022 14:09 Відповісти
а якщо туди ракета прилетить?
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09.09.2022 14:26 Відповісти
Можна укласти договір концесії зі Словаччиною якраз по ситуації з цим аеропортом, але ЗЕдебіли навіть не знають що такий тип договорів існує.
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09.09.2022 19:42 Відповісти
 
 