БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1117 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
335 0
Молдова (499) Москва (65) Росія (11635) авіасполучення (2421)

Air Moldova анонсувала відновлення польотів до Москви

Новини БізнесЦензор Транспорт

самолет

Авіакомпанія Air Moldova з 1 жовтня відновлює авіарейси до Москви.

Про це йдеться у заяві компанії від 9 вересня, передає видання NewsMaker.

Зазначається, що таке рішення Air Moldova ухвалила після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.

Також рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використовувати квитки, куплені під час пандемії та після закриття повітряного простору у лютому.

"Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, більш тривалий час, витрачений у дорозі, тривалі та стомлюючі польоти з пересадкою. Особливо складними є поїздки у випадках невідкладної медичної допомоги", – заявили в компанії.

Із кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії. Також їх не відновили у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 