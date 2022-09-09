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Угорщина (438) Держприкордонслужба (540) Румунія (265)

Прикордонники попередили про зупинку оформлення автівок у двох пунктах пропуску на кордоні

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Через несправність бази даних митниці в пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною у п’ятницю, 9 вересня, здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім того, через несправність бази даних митниці, повністю призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", – зазначили прикордонники.

Як повідомлялося, Україна та Польща відкрили додатковий пункт пропуску для порожніх фур.

Автор: Юлiя Недашківська
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