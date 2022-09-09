Нафтосервісний гігант Halliburton продав бізнес у Росії

Американська нафтосервісна компанія Halliburton оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії місцевій керівнійкоманді, яка складається з колишніх співробітників компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у зв'язку з цим Halliburton більше не веде діяльність в Росії.

"Російська команда менеджерів тепер володіє та керує колишнім бізнесом і активами Halliburton у РФ під назвою BurService LLC (ТОВ "Бурсервіс"), яка є незалежною від Halliburton", – йдеться у повідомленні.

Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі та найбільший у США постачальник обладнання для нафтової галузі. За час своєї діяльності в Росії компанія співпрацювала з "Газпромом", "Газпром нафтою", "Роснафтою", "ЛУКОЙЛом" та іншими компаніями.

Як повідомлялося, про свій намір згорнути бізнес РФ Halliburton заявляла ще в березні.