"Укренерго" отримало обладнання для ремонтних робіт від німецького системного оператора

Німецький системний оператор 50 Hertz надав "Укренерго" 14 генераторів та 50 освітлювальних приладів, які будуть працювати на енергетичних об’єктах "Укренерго", зокрема під час ремонтних та відновлювальних робіт.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Генератори та освітлювачі 50 Hertz надав в межах проєкту "Експертна підтримка" уряду України в реалізації проекту "Справедлива трансформація" відповідно до грантової угоди між громадською організацією GoLocal, що працює в сфері регіонального розвитку України, та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

"Але це лише частина допомоги, яку надають "Укренерго" німецькі колеги. Крім цього 50 Hertz фінансує виготовлення нового обладнання для наших підстанцій, допомагає втілювати проєкти для поглиблення інтеграції української енергосистеми в європейську енергомережу ENTSO-E тощо", – додали в компанії.

Як зазначається, "Укренерго" відновило роботу магістральних електромереж на деокупованих територіях і продовжує планові ремонти по всій Україні, завершуючи підготовку до опалювального сезону.