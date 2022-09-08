Київрада запровадила знижки на комуналку для частини мешканців та установ

Депутати Київської міської ради на час дії воєнного стану запровадили знижки та частково скасували оплату за комунальні послуги для мешканців Києва, установ і організацій, які постраждали внаслідок російсько-української війни, а також розміщують або надають харчування тимчасово переміщеним особам, батальйонам територіальної оборони, військовим Збройних Сил та Національної гвардії України.

Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київради, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, рішення Київради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення на час дії воєнного стану:

у обсязі 100% – для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;

у розмірі 50% – для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних Сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;

у розмірі 30% – на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва;

у розмірі 50% – для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Як повідомлялося, на засіданні у четвер депутати Київради також збільшили розміри статутних фондів КП "Київтеплоенерго" на 1 млрд грн та кожної районної керуючої компанії міста – на 50 млн грн.