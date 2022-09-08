Влада Києва виділила 2 мільярди на придбання квартир по 2 мільйони за штуку

Київська міська рада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Фінансова компанія "Житло-інвест" на 2 млрд грн для закупівлі житла.

Як повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, місто планує придбати за зазначені кошти лише близько тисячі квартир, інформує пресслужба столичної міської адміністрації.

"Місто прийняло рішення про закупівлю за рахунок міського бюджету житла, яке буде власністю територіальної громади міста. Питання забезпечення житлом містян та вимушених переселенців можна буде вирішити за рахунок здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу", – зазначив Непоп.

За словами заступника голови КМДА, при здачі в оренду цього житла перевага надаватиметься сім’ям учасників бойових дій в Україні, особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, та киянам, які бажають поліпшити свої житлові умови.

"Це стане альтернативою для містян, які не мають фінансової можливості придбати житло. Особливо сьогодні, коли банки не кредитують будівництво нерухомості на первинному ринку житла", – додав Непоп.

Він зазначив, що протягом місяця місто розробить детальний порядок отримання такого житла.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб ще на початку квітня. Перші квартири він обіцяв передати переселенцям через три-чотири місяці. Втім про реалізацію цієї програми наразі нічого не відомо.