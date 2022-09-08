Влада Києва виділила 2 мільярди на придбання квартир по 2 мільйони за штуку
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Київська міська рада збільшила статутний капітал комунального підприємства "Фінансова компанія "Житло-інвест" на 2 млрд грн для закупівлі житла.
Як повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, місто планує придбати за зазначені кошти лише близько тисячі квартир, інформує пресслужба столичної міської адміністрації.
"Місто прийняло рішення про закупівлю за рахунок міського бюджету житла, яке буде власністю територіальної громади міста. Питання забезпечення житлом містян та вимушених переселенців можна буде вирішити за рахунок здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу", – зазначив Непоп.
За словами заступника голови КМДА, при здачі в оренду цього житла перевага надаватиметься сім’ям учасників бойових дій в Україні, особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, та киянам, які бажають поліпшити свої житлові умови.
"Це стане альтернативою для містян, які не мають фінансової можливості придбати житло. Особливо сьогодні, коли банки не кредитують будівництво нерухомості на первинному ринку житла", – додав Непоп.
Він зазначив, що протягом місяця місто розробить детальний порядок отримання такого житла.
Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб ще на початку квітня. Перші квартири він обіцяв передати переселенцям через три-чотири місяці. Втім про реалізацію цієї програми наразі нічого не відомо.
Будь ласка, зачекайте...
вони з ремонтом чи без
скільки коштує м2
нема будинків в яких 100% квартир однакові
то що виходить?
комуст трьошка за 2 ляма а комусь смарт за тіж самі 2 ляма
якась афера тут гарантована
бо всі забудовники продають в м2
і чому саме ця компанія?
місто планує придбати за зазначені кошти лише близько тисячі квартир Джерело: https://biz.censor.net/n3365966
Не думаю, що чиновники втримаються від погріти руки, але поживемо-побачимо...
це закупка ракет до градів
то чрму б не зкосити на квартирах
тим більше що вкид інфи був вже мутним
ціну озвучили за штуку а не за м2
Тут же ще яка проблєма. У Києві величезна кількість побудованих і не введених будинків. Стоять пусті вже не перший рік. Так під "війну" місцева влада+бариги дадуть дозволи.
Плюс недобудови. От справу і зрушать, прикриваючись бідою.
Хотят потратить бюджет на 100 миллн. $ для того что бы выкупить у застройщиков 1 тыс. квартир и здать их місцянам та переселенцям в довгострокову оренду та з правом выкупу. А будет ли известно распорядителям бюджетных средств , что сейчас идет война и в стране 8 миллионов переселенцев и выкупив 1 тыс.квартир , сдав их в оренду максимум 5 тыс.человек при том бесплатно, потому что у настоящих переселенцев просто денег нет проблему не решить. Сейчас первостепенная задача оборона страны лучше отдать эти деньги на армию , и взять кредит для переселенцев в ЕС только не красть его а потратить на аренду жилья у власників. Проще заплатить за оренду владельцам жилья тем более аренда упала в цене и поискать в других регионах где дешевле когда за 250 долл. без комуналки можно снять 2 ком. квартиру где могут проживать 5 человек а на 100 миллн. долл. можно снять 33,3 тыс квартир где могут проживать более 165 тысяч человек в течении года или 55 тыс в течении 3 лет , но хочется эти деньги пустить на свой застроечный бизнес где откаты от 30 до 50% , а потом отдать эти квартиры своим людям таким образом по сути украсть эти деньги с бюджета. Могу представить кто получит эти квартиры с правом выкупа?- Прокуроры, судьи, МВД - те которые будут и покрывать эти оборутки.