Російська влада обіцяє завезти нові моделі смартфонів Apple через схему "сірого" імпорту

Нові смартфони Apple, представлені напередодні на традиційній осінній презентації компанії, постачатимуть до Росії методом "сірого" імпорту, без офіційного дозволу компанії-виробника.

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, пише російський Forbes.

"Чому б і ні. Якщо споживачі захочуть придбати ці телефони, будь ласка. Така можливість буде", – відповів міністр на запитання про те, чи буде iPhone 14 ввозитися до Росії.

За даними російської Mobile Research Group, у Росії ці моделі можуть з'явитися вже 17 вересня, але за завищеною ціною.

"Перші iPhone з'являться у продажу в Європі з 16 вересня. Вже 17 вересня вони з'являться у Росії сірому ринку. Це буде контрабанда, ціни там продавець може виставляти довільно. Я думаю, що в перші дні ціна буде у півтора-два рази більшою, ніж у Європі. За тиждень на маркетплейсах iPhone 14 з'являться за європейською ціною з поправкою на курс, тобто плюс 10%. Якщо говорити про паралельний імпорт, то перші постачання прийдуть на початку жовтня. Ціни там будуть вищими, ніж на сірому ринку, мінімум на 30%, тобто плюс 40% від європейської ціни", – вважають експерти організації.

За її прогнозом, iPhone 14 Pro в Росії коштуватиме близько 125 000 рублів, iPhone 14 Pro Max – в районі 130 000 – 135 000 рублів.

Напередодні, 7 вересня, Apple представила нові iPhone 14 та iPhone 14 Plus зі збільшеним екраном, а також Pro-версії смартфона – iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. В обох випадках менша модель оснащена екраном з діагоналлю 6,1 дюйми, а більша модель – дисплеєм на 6,7 дюйми.

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Як повідомлялося, через масовий вихід світових брендів наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.