БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1251 відвідувач онлайн
Новини Транспорт
280 0
Київ (4311) Укрзалізниця (4337) електричка (109)

Київська міська електричка збільшить кількість вечірніх рейсів

Новини БізнесЦензор Транспорт

міська,електричка,київська

Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Так, додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 та прибуватиме до Святошина о 22:20.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошина о 22:29.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 та прибуватиме до Дарниці о 22:28.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Це означатиме, що останній рейс кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег відправлятиметься о 21:56, а в напрямку Святошина – о 22:04.

Нові рейси стартують 12 вересня.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 