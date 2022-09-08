Київська міська електричка збільшить кількість вечірніх рейсів
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Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Так, додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 та прибуватиме до Святошина о 22:20.
Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошина о 22:29.
Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 та прибуватиме до Дарниці о 22:28.
Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.
Це означатиме, що останній рейс кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег відправлятиметься о 21:56, а в напрямку Святошина – о 22:04.
Нові рейси стартують 12 вересня.
Будь ласка, зачекайте...