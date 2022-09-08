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Мінфін запропонував заморозити мінімальну зарплату на наступний рік

Новини БізнесЦензор Фінанси Соціальна політика

марченко

Міністерство фінансів закладає у проєкт державного бюджету на 2023 рік мінімальну зарплату на рівні грудня поточного року – 6700 гривень.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки, інформує пресслужба Мінфіну.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – сказав чиновник.

Він наголосив, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", – пообіцяв представник Мінфіну.

Єрмоличев запевнив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", ‒ сказав чиновник.

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Як повідомлялося, згідно з прогнозами Нацбанку, номінальні зарплати в Україні у 2022 році зменшаться на 12%, а у реальному вимірі – на 27%. 

Водночас держбюджет України на 2022 рік передбачає лише одне підвищення мінімальної зарплати – на 200 гривень із 1 жовтня.

Документ ґрунтується на схваленій Верховною Радою у липні минулого року Бюджетній декларації на 2022-2024 роки. Згідно з нею, розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7665 грн на початок 2024-го. При цьому декларація передбачає збільшення мінімальної зарплати у жовтні 2022 року до 6,7 тис. грн, а з 2023 року – до 7 176 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 мінімальна зарплата в Україні зросла з 6000 гривень до 6500 грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
***** ты гнойный, а цены ты тоже замораживаешь... из вас такие финансисты и экономисты как из дерьма пуля... замораживатели... да вас надо всех не просто под суд отдать... к вам недоумкам надо применить высшую меру наказания за воровство и прямое способствование обнищанию украинского населения...
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09.09.2022 02:32
+3
Себе з/п ударили остальным можно и заморозить
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09.09.2022 07:50
+2
І ******* чиновників та депутатів перевести на мінімалку!
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09.09.2022 09:55
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***** ты гнойный, а цены ты тоже замораживаешь... из вас такие финансисты и экономисты как из дерьма пуля... замораживатели... да вас надо всех не просто под суд отдать... к вам недоумкам надо применить высшую меру наказания за воровство и прямое способствование обнищанию украинского населения...
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09.09.2022 02:32 Відповісти
Как ни странно, но это правильно. Исходя из мин. зарплаты начисляется налогообложение. Если поднять-многие бизнесы закроются вообще в нынешних условиях.
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09.09.2022 11:26 Відповісти
Себе з/п ударили остальным можно и заморозить
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09.09.2022 07:50 Відповісти
Щоб ви жили на мінімалку - паразити.
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09.09.2022 08:58 Відповісти
Ні,не на мінімальну зарплату,а на мінімальну пенсію (2023 грн.)І щоб ні в чому собі не відмовляли.
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09.09.2022 13:26 Відповісти
Забрати гроші, забрати паспорти та заткнути рота українцям - рецепт успіху ZE-влади.

Велике будівництво вже йде по вас...
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09.09.2022 09:19 Відповісти
Єрмоличева розстріляти,його майно передати на потреби армії!
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09.09.2022 09:46 Відповісти
І ******* чиновників та депутатів перевести на мінімалку!
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09.09.2022 09:55 Відповісти
Миниманизировать количество чиновников ОП,турборежимников в Раде.всяких советников и другого рода нахлебников,разогнать грабителей высокого ранга и помельче, вот и замораживать не потребуется.
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09.09.2022 10:09 Відповісти
мразь
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09.09.2022 10:30 Відповісти
Де логіка? Во всіх нормальних країнах обмежують максимальні зарплати. Що творять Укоаїні? Хто нами править?
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09.09.2022 11:17 Відповісти
А може почати із заморозки окладів та надбавок народним депутатам на рівні мінімальних, а не збільшувати їх у час війни?!
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09.09.2022 11:49 Відповісти
Да їх просто треба відправити на канікули без утримання мінімум до кінця війни,-нічого з ними не буде,-з голоду не помруть.Бо потребу в них має тільки влада,яка тримає їх тільки для того,щоб прикривати собі зад (ми ж цього закону не приймали,-це все Верховна Рада).
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09.09.2022 13:35 Відповісти
В Україні на часі дві проблеми: війна з Росією та некомпетентна влада. Обидві проблеми мають бути вирішені українським суспільством найблищим часом.
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09.09.2022 12:33 Відповісти
Народ пропонує заморозити мінфін і оп і раду,олігархів реально,в кріокамерах,може майбутнє покоління зможе з ними розправитись.
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09.09.2022 14:07 Відповісти
Мінфін нехай краще розкаже чи він буде
збільшувати Прожитковий мінімум до якого привязані зарплати більшості Чиновників.
Думаю що буде.
Придавити народ і підняти собі зарплати, це для них святе.
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11.09.2022 20:44 Відповісти
 
 