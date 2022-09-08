Мінфін запропонував заморозити мінімальну зарплату на наступний рік

Міністерство фінансів закладає у проєкт державного бюджету на 2023 рік мінімальну зарплату на рівні грудня поточного року – 6700 гривень.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки, інформує пресслужба Мінфіну.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – сказав чиновник.

Він наголосив, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", – пообіцяв представник Мінфіну.

Єрмоличев запевнив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", ‒ сказав чиновник.

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Як повідомлялося, згідно з прогнозами Нацбанку, номінальні зарплати в Україні у 2022 році зменшаться на 12%, а у реальному вимірі – на 27%.

Водночас держбюджет України на 2022 рік передбачає лише одне підвищення мінімальної зарплати – на 200 гривень із 1 жовтня.

Документ ґрунтується на схваленій Верховною Радою у липні минулого року Бюджетній декларації на 2022-2024 роки. Згідно з нею, розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7665 грн на початок 2024-го. При цьому декларація передбачає збільшення мінімальної зарплати у жовтні 2022 року до 6,7 тис. грн, а з 2023 року – до 7 176 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 мінімальна зарплата в Україні зросла з 6000 гривень до 6500 грн.