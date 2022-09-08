Латвія вже майже тиждень отримує газ російський газ, – оператор Conexus Baltic Grid

Російський природний газ із 3 вересня знову почав надходити до Латвії.

Про це свідчать дані на сайті латвійського оператора єдиної системи транспортування та зберігання природного газу Conexus Baltic Grid, передає Інтерфакс-Україна.

Представниця Conexus Даце Балтабола повідомила, що природний газ надходить через міжмережне з'єднання до Лухамаа (на кордоні Естонії та Росії, – ред.) до зони єдиного ринку.

3 і 4 вересня обсяг потужності в Лухамаа на виході з Росії становив 3 ГВт-год, 5 вересня – 4 ГВт-год, а з 6 по 8 вересня – 11 ГВт-год.

"Газпром" 30 липня припинив постачання газу до Латвії через порушення покупцем умов відбору. Однак пізніше, у період з 5 по 11 серпня, до Латвії знову надійшов природний газ із РФ.

Наприкінці липня Латвійське телебачення повідомило, що газова компанія Latvijas gaze відновила закупівлю газу у Росії. Глава компанії Айгар Калвітіс стверджував, що компанія відновила закупівлю газу, розплачуючись за нього не рублями, а євро. При цьому Калвітіс зазначив, що газ купувався не в компанії "Газпром", але відмовився назвати нового російського постачальника.

Латвія вирішила повністю відмовитися від російського газу з 1 січня 2023 року.