"Укрексімбанк" виставив на продаж земельні ділянки під Києвом вартістю 1 мільярд

Державний "Укрексімбанк" виставив на електронні аукціони в системі OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" земельні ділянки під Києвом загальною площею понад 130 га та на суму 976 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні "СЕТАМ", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на аукціон буде виставлено п'ять лотів, усі ділянки яких перебувають у власності банку.

Так, один із лотів містить 31 земельну ділянку загальною площею понад 25 га у селі Козин, Обухівського району. Цільове призначення – індивідуальне дачне будівництво, ділянки мають вихід до річки Козинка. Стартова ціна лота – 620 млн грн.

Другий лот – дві земділянки загальною площею понад 6 га у селі Велика Олександрівка Бориспільського району, біля кільцевої дороги Бровари-Бориспіль (Р-03). Інфраструктури ділянок включає комунікації та асфальтовий під'їзд. Цільове призначення ділянок – під будівництво та обслуговування виробничо-складських приміщень. Стартова ціна лота – 15,9 млн грн.

Третій лот включає масив земельних ділянок у селі Петропавлівське (Петрівське) Бориспільського району сумарною площею понад 41 га, призначені для будівництва та обслуговування житлового будинку. До всіх ділянок масиву підведено дороги з твердим покриттям, зазначається у повідомленні. Стартова ціна лота – 149,8 млн грн.

Четвертий лот представлений сімома земельними ділянками загальною площею 10,4 га в селі Вишеньки Бориспільського району, цільове призначення яких – будівництво та обслуговування житлового будинку та госпоспоруд. Стартова ціна лота – 69,2 млн грн.

П'ятий лот торгів включає 30 земельних ділянок загальною площею 56,7 га в селі Велика Солтанівка Васильківського району. Ділянки виходять на фасад траси Київ-Одеса (Е95, М05). Відстань до Києва – 35 км. Стартова ціна лота – 121,3 млн грн.

Аукціон призначено на 21 вересня.