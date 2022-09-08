Держстат оцінив падіння ВВП України у другому кварталі у 37%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Порівняно з першим кварталом падіння ВВП у другому кварталі 2022 року оцінюється у 19,1% (з урахуванням сезонного фактору).

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Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з четвертим кварталом минулого року падіння ВВП у першому кварталі 2022 року оцінюється у 19,3% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадаємо, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.