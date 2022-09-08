Російський виробник почне збирати китайські авто під виглядом запуску власного бренду, – ЗМІ

Основою для локалізації в Росії легких комерційних автомобілів (LCV) під маркою місцевого виробника "Соллерс" стануть китайські машини JAC.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на два джерела, знайомі з деталями нового проєкту компанії "Соллерс авто", яка кілька днів тому оголосила про плани запустити виробництво авто під власним брендом.

Проєкт дозволить замінити призупинене виробництво LCV Ford Transit у Росії, говорив міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров. Запуск виробництва має відбутися 2022 року.

За даними джерел видання, на заводі "Соллерс Форд" планується випускати автомобіль, схожий на Ford Transit і Mercedes Sprinter, основою для нього буде JAC Sunray. Безкапотний фургон "Соллерс", ймовірно, буде випускатися на базі моделі JAC-N25/35, яка за виглядом і характеристиками схожа на LCV Hyundai Porter.

Електрокари JAC можуть також лягти в основу проекту з виробництва електромобілів на автозаводі "Москвич" (колишній Renault Росія).

Газета уточнює, що 7 вересня на Східному економічному форумі було підписано угоду про внесення змін до спецінвестконтракту "Соллерс авто", що передбачає організацію випуску нової лінійки LCV на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. На підприємстві планують виробляти автомобілі безкапотного та напівкапотного компонування повною масою від 2,5 до 4,5 тонн.

Як повідомлялося, раніше китайський автомобільний концерн Chery, переговори про партнерство з яким вела російська група "Соллерс Авто", вирішив відмовитися від планів локалізації виробництва своїх авто на "Ульянівському автозаводі" (УАЗ) через санкційні ризики.