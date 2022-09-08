Київрада збільшила статутний фонд "Київтеплоенерго" на 1 мільярд

Депутати Київради збільшили розміри статутних фондів КП "Київтеплоенерго" на 1 млрд грн та кожної районної керуючої компанії міста – на 50 млн грн.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Київради.

Зазначається, що це дозволить забезпечити фінансову допомогу цим підприємствам для стабільного проходження опалювального сезону.

"Місто продовжує готуватися до зими, до опалювального сезону, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Тепловики здійснили гідравлічні випробування мереж. Ліквідували понад 2 тис. пошкоджень, які могли статися взимку. Замінили понад 17 кілометрів мереж", – сказав Кличко.

Він зазначив, що основні теплоджерела запущені в роботу і киянам відновили гаряче водопостачання. Керуючі компанії, що обслуговують житловий фонд, придбали необхідну додаткову спецтехніку для роботи взимку. Також завершують в районах столиці перевірки стану електромереж та електрообладнання, яке повинне стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження, адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла.

Разом із тим, в умовах посиленої підготовки міського господарства до наступного опалювального сезону місто повинне забезпечити безперебійну роботу підприємств, від яких залежить система життєзабезпечення міста.

"Необхідною є підтримка підприємств теплопостачання та обслуговування житлових будинків в зимовий період. Адже підготовку до опалювального сезону підприємства здійснювали власними силами в умовах фінансових труднощів, спричинених війною. Тому сьогодні депутати схвалили проект рішення щодо збільшення розмірів статутних фондів КП "Київтеплоенерго" на 1 млрд грн та кожної районної керуючої компанії міста – на 50 млн грн. Це дозволить забезпечити фінансову допомогу цим підприємствам для стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема, для формування стратегічного запасу мазуту на зиму", – пояснив Кличко.