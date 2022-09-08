Sony Music остаточно йде з Росії

Sony Music Group стала першою великою звукозаписною компанією, яка повністю вийшла з Росії через шість місяців після призупинення діяльності в країні у відповідь на її військове вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві Sony Music Group, передає Billboard.

Як повідомляється, компанія "прийняла рішення повністю вийти з російського ринку та передати російську компанію та її місцевий список місцевому управлінню".

"Оскільки війна продовжує мати руйнівні гуманітарні наслідки в Україні, а санкції проти Росії продовжують посилюватися, ми більше не можемо підтримувати присутність у Росії, починаючи негайно", – йдеться в заяві.

Місцева керуюча компанія, яка візьме на себе контроль над інтересами Sony в російському лейблі, створюється та очолиться колишнім керуючим директором Sony Music Russia Аріною Дмитрієвою, повідомили джерела Billboard. Про передачу та реєстрацію нової компанії було опубліковано на сайті ФНС Росії 25 серпня.

Джерело, знайоме з рішенням Sony Music, повідомило Billboard, що нова компанія є повністю незалежною та окремою організацією від Sony Music Group і представлятиме лише місцевих виконавців.

Міжнародні виконавці, які раніше розповсюджувала Sony Music Russia, не входять до умов передачі, і Sony Music надіслала офіційний запит до російських потокових служб, щоб вони видалили будь-який репертуар Sony Music, який все ще доступний у країні (нові релізи призупинено з березня, але альбоми та пісні, які були завантажені на місцеві потокові платформи до вторгнення, досі широко доступні).

Вихід Sony Music Group з країни стався майже рівно через шість місяців після того, як компанія призупинила діяльність у Росії у відповідь на війну з Україною. Universal Music Group і Warner Music Group також припинили роботу на початку березня, заморозивши всі інвестиції, рекламну діяльність, виробництво та нові релізи.

Відтоді всі три основні лейбли продовжували надавати фінансову підтримку своїм співробітникам у Росії та мати там офіси. Sony Music першою повністю покинула країну, розірвавши всі зв’язки з місцевими співробітниками та артистами.

Місцеві джерела в індустрії кажуть, що Sony Music Group мала від 40 до 50 співробітників у Росії, які були розподілені між лейблом звукозапису та інді-розповсюджувачем The Orchard. Очікується, що деяким із цих співробітників буде запропоновано роботу в новоствореному незалежному лейблі, але точні цифри невідомі.

Відповідно до повного виходу Sony Music з Росії, The Orchard відтепер не буде присутній у країні та, як вважається, припинив або перебуває в процесі згортання будь-яких дистриб’юторських угод з російськими лейблами.