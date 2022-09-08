Країни Заходу арештували супер’яхти російських мільярдерів вартістю $2,3 мільярда, – Forbes

Країни Євросоюзу та США з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну арештували супер’яхти російських мільярдерів, щодо яких запроваджено санкції, загальною вартістю $2,3 млрд.

Йдеться про дев’ять супер'яхт, які належать учасникам списку найбагатших російського Forbes.

3 березня влада Німеччини затримала 156-метрову яхту Dilbar, що належить засновнику USM Алішеру Усманову. Судно ремонтувалось на верфі Blohm+Voss. Його вартість оцінюється у $588 млн.

5 березня італійська влада затримала яхту Lady M довжиною 65 м і вартістю $65 млн у порту міста Імперія.

12 березня фінансова гвардія Італії затримала 142-метрову яхту А засновника "Єврохіму" Андрія Мельниченка. Вартість судна оцінюється у $578 млн.

12 березня уряд Італії заморозив судно власника "Волга Груп" Геннадія Тімченка. 50-метрова яхта Lena оцінюється у $50 млн.

21 березня влада Гібралтару затримала яхту колишнього співвласника ТМК Дмитра Пумпянського Axioma. Вартість 72-метрового судна оцінювалася в $70 млн. У серпні човен було продано з аукціону, кошти від його продажу були спрямовані на погашення заборгованості перед банком JP Morgan.

23 березня дві яхти, пов'язані із співвласником Letter One Олексієм Кузьмічовим, затримали на Лазурному березі у Франції. Йдеться про яхти La Petite Ourse завдовжки 17 м та La Grande Ourse завдовжки 26 м. За даними Liberation, їх вартість оцінюють у $20 млн і $50 млн відповідно.

12 квітня у порту Пальма-де-Майорки заарештували яхту Tango Віктора Вексельберга, її вартість оцінюється у $150 млн.

6 травня правоохоронці конфіскували на Фіджі яхту, що належить, як вважає влада США, російському сенатору Сулейману Керімову. Ордер на арешт судна вартістю понад $300 млн видав окружний суд США округу Колумбія.

11 травня у Німеччині затримали 115-метрову яхту Luna Фархада Ахмедова. Судно стояло на верфі у Гамбурзі, куди прибуло на плановий ремонт. Вартість яхти оцінюється у $436 млн.

Таким чином, сумарна оцінна вартість затриманих/арештованих судів російських учасників списку Forbes на сьогоднішній день становить $2,3й млрд.

Видання зауважує, що ця цифра збільшуватиметься: 20 серпня співробітники служби безпеки Антигуа і Барбуди і співробітники ФБР провели обшуки на човні Alfa Nero вартістю $120 млн сім'ї співвласника "Фосагро" Андрія Гур'єва. У серпні бізнесмен та його син Андрій Гур'єв були внесені до списку санкцій США.