Через страйк польських перевізників на кордоні Україна щодня втрачає 60 мільйонів, – Мінінфраструктури

Україна щодня втрачає 55-60 млн грн через страйк польських перевізників на пропускному пункті "Ягодин-Дорогуськ", який є найбільшим автомобільним переходом.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на даний момент щоденні недонадходження до бюджету становлять 55-60 млн грн, і це лише через заблокований ПП "Ягодин", – сказав Кубраков.

Кубраков висловив сподівання, що на врегулювання ситуації на пункті пропуску вплине найближча зустріч прем’єр-міністрів України та Польщі. Однак, як зазначив міністр, після зустрічі прем'єрів для нормалізації роботи ПП "Ягодин" буде потрібно щонайменше два тижні.

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".