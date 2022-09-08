Обсяги валюти у банках зросли з початку війни на $1,3 мільярда, – НБУ

Валютна ліквідність банків з початку війни зросла на 22% – з $5,9 млрд до $7,2 млрд.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

"Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності, як видно зі статистики і видно, що на початку війни це становило $5,9 млрд, зараз це $7,2 млрд", – сказав Гелетій.

Водночас він визнав, що існують логістичні проблеми з доставкою валюти в країну, оскільки раніше її можна було швидко перевезти літаком, а тепер доводиться доставляти її наземним транспортом, що впливає на обсяги та терміни перевезень.

Як повідомлялося, напередодні Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Тоді банкам запропонують до обміну готівку в євро.