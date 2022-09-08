Європейський центробанк рекордно підвищив ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки на безпрецедентні 75 базисних пунктів у четвер, щоб приборкати інфляцію.

Зокрема, ЄЦБ підвищив свою депозитну ставку з нуля до 0,75%, а основну ставку рефінансування – до 1,25%, найвищого рівня з 2011 року, повідомляє Reuters.

"Протягом кількох наступних засідань Рада керуючих очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб знизити попит і захиститися від ризику постійного підвищення інфляційних очікувань", – йдеться в заяві ЄЦБ.

Різке підвищення ставок відбулося на тлі погіршення прогнозів ЄЦБ щодо інфляції, яка значно перевищує цільовий показник на рівні 2%.

"Співробітники ЄЦБ суттєво переглянули свої прогнози щодо інфляції, і зараз очікується, що інфляція становитиме в середньому 8,1% у 2022 році, 5,5% у 2023 році та 2,3% у 2024 році", – додали в ЄЦБ.

Як повідомлялося, у липні Європейський центральний банк (ЄЦБ) уперше за останні 11 років підвищив базову відсоткову ставку одразу на 50 базисних пунктів – до 0,5% річних.