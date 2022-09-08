Нацбанк поки не планує прив’язувати курс гривні до євро

Національний банк України поки не планує прив’язувати курс гривні до євро.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій у ході пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Рано чи пізно, без сумніву, станеться така прив'язка. Але що має статися, щоб це стало реальністю, – це подальше нарощування економічних зв'язків, зокрема торговельних зв'язків із ЄС. Це політичне зближення України та Європейського союзу. Щойно фіналізуються передумови, ми рухатимемося в цьому напрямку, поки ми не плануємо це практично реалізовувати", – сказав Гелетій.

При цьому він зазначив, що НБУ має проаналізувати ризики, які можуть бути із цим пов'язані, та оптимізувати структуру золотовалютних резервів.

Крім того, за його словами, зараз долар сильно переважає у структурі зовнішньоекономічних операцій, а переприв'язка гривні до євро на сьогоднішній день може створити ситуацію невизначеності та викликати волатильність на валютному ринку.

Раніше повідомлялося, що обсяг міжнародних резервів Національного банку є достатнім для фіксації обмінного курсу гривні на поточному рівні.