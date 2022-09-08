Мінагрополітики планує експортувати трубопроводом через Польщу 2 мільйони тонн олії на рік

Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська, який матиме довжину близько 600 кілометрів, до 2 млн тонн соняшникової олії на рік.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, коментуючи підписання меморандуму з Польщею про будівництво трубопроводу для транспортування рослинної олії, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Він наголосив, що Україні потрібно створювати альтернативні потужні логістичні маршрути експорту і трубопровід є одним із таких варіантів.

"Ми займалися цим питанням кілька місяців – проводили експертизу, радилися з бізнесом. Польська сторона позитивно сприйняла цю пропозицію. Будівництво займатиме менше часу, ніж погодження всіх документів. Трубопровід матиме кількасот кілометрів і по цій дистанції треба врахувати інтереси дуже багатьох громад, людей. Нас це хвилює більше, ніж саме будівництво", – сказав Сольський.

Міністр також оприлюднив попередні технічні характеристики цього проєкту: довжина – 600 км, потужність – до 2 млн тонн олії на рік. Трубопровід мав би пролягати з району Ягодина (Волинська область) до Гданська.

Як повідомлялося, раніше цього тижня Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало меморандум із Міністерством сільського господарства та розвитку села Польщі щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.