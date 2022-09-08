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Мінагрополітики зафіксувало зниження цін на ринку землі з початку великої війни

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земля

Середня ціна 1 га землі для ведення товарного сільгоспвиробництва наразі становить 38 211 грн, тоді як станом на 1 лютого вона становила 40,7 тис. грн.

Як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства про роботу ринку землі в Україні, ціни впали після початку повномасштабного російського вторгнення, однак у останні місяці вони дещо відновилися.

"За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн", – зазначається у повідомленні.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і зростає, але все ще далека від показників до 24 лютого.

Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні – це 4,7 тис. правочинів.

Також впала капіталізація ринку. У грудні минулого року угод купівлі-продажу було укладено на рекордні з початку відкриття ринку 936 млн грн, а за серпень 2022 року угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,1 млн грн.

Згідно з наведеними даними, у серпні найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині – там вона сягає 445 445 грн за 1 га.

Далі за цим показником ідуть такі області:

  • Івано-Франківська – 349 614 грн;
  • Одеська – 166 088 грн;
  • Рівненська – 162 252 грн;
  • Львівська – 162 252 грн;
  • Житомирська – 67 389 грн;
  • Закарпатська – 67 315 грн;
  • Чернівецька – 62 681 грн.

Найнижча ціна зафіксована у Миколаївській області – 18 132 грн.

Мінагрополітики зафіксувало зниження цін на ринку землі з початку великої війни 01

Автор: Михайло Орлюк
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