Нацбанк очікує $12 мільярдів міжнародної допомоги до кінця року
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Національний банк очікує до кінця року надходження анонсованого фінансування на близько $12 млрд.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"До кінця року очікується надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько $12 млрд (в еквіваленті), у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звдяки подальшій міжнародній підтримці Нацбанк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки.
Загалом, наголошують в НБУ, передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, у тому числі МВФ.
Як повідомлялося, Україна розпочала політичні консультації з країнами ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 12 млрд євро.
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